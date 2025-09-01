В очередях у Крымского моста осталось более 1,1 тыс. машин

Более 1,1 тыс. автомобилей находится на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Ожидание с обеих сторон составляет порядка двух часов, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 14:00 очередь составляла более 1,7 тыс. машин, из которых 1 310 - со стороны Тамани.