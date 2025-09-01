Lada Granta стала самой популярной российской моделью

С начала 2025 года наиболее востребованным новым российским автомобилем стала Lada Granta. Объем ее реализации достиг 81,2 тысячи экземпляров, хотя этот показатель и уступает прошлогоднему на 30%.

Второй по популярности оказалась Lada Vesta, разошедшаяся тиражом в 49,6 тысячи единиц, продемонстрировав снижение продаж на 31% в сравнении с предыдущим годом. Замыкает тройку лидеров Lada Niva Travel с 18,7 тысячами проданных автомобилей, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Далее в рейтинге следуют Lada Niva Legend (18,3 тысячи) и Lada Largus (15,3 тысячи). "Москвич 3" занял шестую строчку с результатом в 7,1 тысячи реализованных машин, что на 24% ниже прошлогоднего показателя.

По данным "Автостата", за первые семь месяцев текущего года суммарный объем продаж отечественных автомобильных марок составил 219,7 тысячи единиц, что на 19% меньше, чем за тот же период годом ранее. Доля отечественных брендов на рынке составила 33,8% от общего объема.

Ранее "РГ" сообщала, что дилеры не будут резко отказываться от скидок на автомобили.