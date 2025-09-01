С начала года упали цены на подержанные BMW X5

В начале года BMW X5 2022 года продавался в среднем за 9,6 млн рублей, а сейчас его цена составляет 8,5 миллиона.

© runews24.ru

По данным Автостата, более старые модели также стали доступнее. 13-летний BMW X5 2012 года в среднем можно приобрести за 2,25 млн рублей, тогда как в начале года – за 2,4 миллиона.

При этом BMW X5 остается одним из наиболее быстро теряющих в цене премиальных кроссоверов. Через 10 лет после начала эксплуатации его остаточная стоимость составляет 24% от первоначальной. Для покупателей это возможность приобрести мощный и престижный автомобиль, а для владельцев это показатель значительной потери капитала.

Напомним, что Volkswagen и Xpeng разработали архитектуру CEA для электромобилей и бензиновых машин. На белорусском заводе скоро запустится производство Geely Xingyuan.