В гамме «Газели NN» появился фургон для крупногабаритных грузов

Автомобили обладают двухскатной ошиновкой заднего моста, но клиент может выбрать между обычным и удлинённым вариантом колёсной базы (что соответствует типоразмерам кузова H3L2 и H3L3 по заводской классификации).

С однорядной 3-местной кабиной объём грузового отсека составляет 11,5 или 13,5 кубометра, соответственно, а у 7-местных грузопассажирских версий — 7,5 или 9,5 кубометра. Грузоподъёмность цельнометаллического фургона — от 800 кг до 1 тонны.

«Увеличенная почти до двух метров внутренняя высота кузова и высокие двери открывают новые возможности для транспортировки различных грузов», — рассказали редакции представители Горьковского автозавода.

Между тем, ГАЗ переводит «Газели» на усиленные коробки передач. С 1 марта такие агрегаты ставят на цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next.