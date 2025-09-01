В РФ продают Volkswagen T-Cross 2025 года от 2,65 млн рублей

В Новороссийске продается новый Volkswagen T-Cross 2025 года выпуска. Автомобиль прошел таможенное оформление.

T-Cross – это компактный кроссовер, построенный на базе Polo. У моделей одинаковая колесная база – 2551 мм. Длина – 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1584 мм.

Под капотом установлен двигатель 1.5 TSI мощностью 160 л.с., а также 7-ступенчатая коробка передач DSG. Привод – передний, сообщает «Российская газета».

Кроссовер оснащен цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, электроприводом зеркал, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений.

Цена составляет 2 650 000 рублей.

Geely Coolray, чуть более просторный автомобиль с почти идентичным силовым агрегатом, в России стоит от 2,8 до 3,15 млн рублей.

