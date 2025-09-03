В РФ продают коллекционную "Волгу" ручной сборки

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже уникальный автомобиль - редкую "Волгу" ГАЗ-3102 первого поколения с фокамерным двигателем, изготовленную в 1988 году.

Машина имеет свидетельство, которое доказывает, что автомобиль действительно коллекционный: он внесен в соответствующий реестр (GorkyClassic).

"Волга" особенно ценна тем, что принадлежит к пробной экспортной партии из восьми (или двенадцати - данные разнятся) автомобилей, предназначенной для Западной Европы. В отличие от серийных ГАЗ‑3102, производившихся с 1982 по 2009 год, эта машина была собрана вручную как часть первой опытной серии и не предназначалась для внутреннего рынка.

Почти вся партия была выкуплена советскими дипломатами и представителями внешнеторгового ведомства. И лишь один экземпляр, как предполагается, сохранился до наших дней - тот самый, обнаруженный "РГ".

Седан эксплуатировался в Бельгии частным лицом - сотрудником советского торгового представительства. Позднее "Волга" вместе с владельцем перебралась в Москву, где использовалась в весенне-летний период для поездок на дачу.

"Весь советский период "Волга" ездила на частных номерах (ф5434МН), что было большой редкостью. 3102 частным лицам в СССР не продавались и эксплуатировались на госномерах", - рассказала нынешний владелец раритета с 2010 года.

Автомобиль прошел комплексную реставрацию с применением оригинальных деталей, последняя ревизия была сделана у Сергея Сороки в 2024 году.

Родной пробег автомобиля на момент продажи - 64,5 тысячи км.

Стоимость уникальной "Волги" - 3,2 млн рублей.