Марка JAC выбрала для сборки грузовиков соседнюю Белоруссию
Как сообщает пресс-служба белорусской фирмы, в Бресте наладят выпуск коммерческой техники грузоподъемностью от 3 до 8 тонн. Кроме того, в качестве одного из направлений работы также рассматривается выпуск пикапов.
Важно уточнить, что JAC отгружает машинокомплекты автозаводу КамАЗ, из которых последний собирает грузовики серии «Компас», так что белорусские машины станут прямыми конкурентами российским.
Кроме того, в Ульяновске налажено по методу полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой) организовано производство пикапов JAC. Их сборка ведётся под отечественной маркой Sollers.
Кстати, ранее УАЗ наладил выпуск рам для пикапов Sollers. Так, выпуск компонентов налажен на мощностях «дочки» Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».