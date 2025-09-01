Марка JAC выбрала для сборки грузовиков соседнюю Белоруссию

Как сообщает пресс-служба белорусской фирмы, в Бресте наладят выпуск коммерческой техники грузоподъемностью от 3 до 8 тонн. Кроме того, в качестве одного из направлений работы также рассматривается выпуск пикапов.

© Quto.ru

Важно уточнить, что JAC отгружает машинокомплекты автозаводу КамАЗ, из которых последний собирает грузовики серии «Компас», так что белорусские машины станут прямыми конкурентами российским.

Кроме того, в Ульяновске налажено по методу полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой) организовано производство пикапов JAC. Их сборка ведётся под отечественной маркой Sollers.

Кстати, ранее УАЗ наладил выпуск рам для пикапов Sollers. Так, выпуск компонентов налажен на мощностях «дочки» Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».