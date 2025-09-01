В Петербурге идет подготовка к запуску завода GM

На площадке бывшего завода General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург) готовятся возобновить выпуск автомобилей, пишет портал "5 Колесо". Вывод основан на появлении на рекрутинговом сайте соответствующих вакансий.

© Российская Газета

Так, для работы на предприятии требуются операторы производственных линий, специалисты цехов окраски и сборки, контролёры качества, техники, комплектовщики и специалисты других специальностей.

Работодателем выступает "АГР "Холдинг".

Ранее площадка принадлежала Hyundai, а после ухода компании перешла в управление "АГР". По информации отраслевых источников, именно здесь может стартовать сборка кроссоверов китайских марок Omoda и Jaecoo, которые в России могут получить другие названия - Onvis и Jeland.

Предполагается, на первом этапе производство будет налажено по схеме крупноузловой сборки, но позднее на заводе освоят полный цикл.

В прошлом месяце ещё одно простаивающее предприятие возобновило работу: на бывшем калужском заводе Volkswagen компания "АГР" запустила серийное производство кроссоверов Tenet, сделанных на базе популярных моделей Chery.