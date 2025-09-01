В России официально стартовали продажи специальной версии бестселлера марки Jaecoo - кроссовера J7. Она отличается от стандартной модели обвесом передней части, что делает особый J7 похожим на Range Rover Evoque, и диффузором заднего бампера со скрытыми патрубками выхлопа.

С 1 сентября модель предлагается у официальных дилеров в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и роботизированной трансмиссией.

Стоимость Jaecoo J7 в комплектации Limited Edition с учётом выгоды по программе трейд-ин начинается от 2,56 млн рублей, версия Limited Edition Top обойдется от 2,86 млн рублей.

Для сравнения, обычный Jaecoo J7 с учётом программ стоит 2,76 - 3,11 млн рублей за версии без полного привода.

В базе кросс оснащен 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, полным зимним пакетом, дистанционным запуском двигателя, системой стабилизации, подушками безопасности, камерой заднего вида и медиасистемой с экраном 13,2 дюйма, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Limited Edition Top кроссоверу дополнительно полагаются панорамный люк, система кругового обзора на 540 градусов, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка на 50 Вт и расширенный пакет систем активной безопасности ADAS.