Leapmotor готовится к премьере недорого хэтчбека Lafa 5 для Европы

Китайская компания Leapmotor продолжает экспансию на европейский рынок и пугает местных автопроизводителей тизерами новой модели с говорящим названием Лафа — мол, будет так дёшево, как вам и не снилось. В следующем году производство Leapmotor Lafa 5 будет налажено на заводе Stellantis в испанской провинции Сарагоса.

© Колеса.ру

Leapmotor — одна из самых динамично развивающихся молодых китайских компаний — в ближайшие годы будет расширять модельный ряд вниз, то есть предлагать на глобальном рынке всё более компактные и доступные модели, но исполненные на высоком технологическом уровне.

Ранее в этом году компания Leapmotor вывела на рынок две компактные электрические модели на новейшей модульной платформе Leap 3.5 — кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01, в Китае они стоят примерно как у нас Лады. Кроссовер Leapmotor B10 продаётся и в Европе — там он, конечно, стоит не так дёшево, как в Китае, но дешевле всех конкурентов, в том числе более компактных. Благодаря очень привлекательным ценам на свои машины глобальные продажи Leapmotor за первые восемь месяцев текущего года выросли на 136% до 328 859 шт.

В начале следующей недели в рамках Мюнхенского автосалона Leapmotor представит третью модель на платформе Leap 3.5 — компактный хэчтбек Lafa 5, в более ранних анонсах известный как Leapmotor B05. Как можно понять по тизерам, Lafa 5 получит более обтекаемый и низкий кузов, чем у соплатформенных моделей B10 и B01, то есть не будет «обруком» седана B01.

Leapmotor Lafa 5 позиционируется как глобальная модель, компания называет её «подарком и автомобилем мечты для молодёжи по всему миру». До конца этого года Lafa 5 должен выйти на китайский рынок. Дата начала продаж в Европе не названа, но известно, что в следующем году корпорация Stellantis, представляющая интересы Leapmotor за пределами Китая, наладит производство Lafa 5 на своём заводе в Испании, здесь же будет выпускаться кроссовер Leapmotor B10, который пока приходит в Европу из Китая.

О технике Leapmotor Lafa 5 на данный момент ничего не известно, но она, вероятно, будет такая же, как у кроссовера B10, который предлагается в Европе с единственным электромотором на задней оси (218 л.с., 240 Нм) и батареей ёмкостью 56,2 либо 67,1 кВт·ч (запас хода на одной зарядке — 361 и 434 км по циклу WLTP соответственно). Судя по опубликованным китайскими СМИ шпионскими фотографиями салона Lafa 5, в нём не будет принципиальных отличий от салонов моделей B10 и B01 — унификация вносит свой весомый вклад в формирование доступных цен.

В ближайшие три года Leapmotor представит ещё более компактные и доступные «электрички» так называемой А-серии, в ней пока заявлены маленькие кроссоверы А10 и А05, но, скорее всего, будут и другие новинки (например, хэтчбеки), нацеленные на самый низший ценовой сегмент европейского рынка — 20 000 евро и ниже.