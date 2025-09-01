Продлены спецусловия на модели Belgee X50 и X70: экономия – до 660 тысяч рублей

© За рулем

В сентябре белорусский бренд Belgee сохраняет для покупателей все действующие специальные предложения августа. Это касается как популярного городского кроссовера X50, так и более габаритной модели X70. Наиболее выгодные условия действуют для полноприводных версий Belgee X70 в топовых комплектациях Prestige и Prestige+, где общая экономия для клиента может достигать 660 000 рублей.

В предложение включены как прямая скидка от производителя, так и дополнительные бонусы по программе утилизации. Благодаря этому стоимость кроссовера в этих версиях стартует с отметки в 2,69 млн рублей.

Модель с передним приводом в комплектации Active можно приобрести от 2 275 990 рублей с учетом скидок и спецпредложений. Кроссовер Belgee X50 в сентябре можно приобрести с выгодой до 540 000 рублей. Начальная цена на этот автомобиль по-прежнему составляет от 1 939 990 рублей.

Сумма складывается из прямой выгоды 290 000 рублей и скидки по программе трейд-ин в размере 250 000 рублей. При покупке модели в комплектациях Style и Prestige скидка достигает 430 000 рублей.

При покупке автомобиля в базовой комплектации Active можно рассчитывать на выгоду до 540 000 рублей. Оба автомобиля предлагают современное оснащение, включая систему «мягкого» гибрида для версии X70, а также комплекс электронных ассистентов.