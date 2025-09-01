Бюджетный кроссовер Kia Stonic сменил имидж после рестайлинга

Кроссовер Kia Stonic, выпускаемый с 2017 года, дождался серьезного рестайлинга. Вместо смены поколения корейцы ограничились масштабной модернизацией, сделав ставку на свежий дизайн и новый интерьер.

Теперь "Стоник" оформлен в стиле концепции Opposites United - того самого фирменного языка, по которому строятся электрические EV-семейства марки. Визуально он перестал выглядеть "провинциалом" и вписался в актуальную линейку Kia. В версии GT-Line кроссовер имеет более агрессивный обвес.

Размеры почти не изменились: длина 4165 мм, ширина 1760 мм, колесная база 2580 мм. По внешним размерам Stonic совпадает с будущим Lada Azimut, но значительно уступает по колесной базе: у отечественного SUV она равна 2675 мм.

Полностью пересмотрен салон: Kia Stonic получил единый блок приборки и мультимедиа с экранами на 12,3 дюйма, двухспицевый, сенсорный блок управления климатом с "крутилками" и расширенный комплекс систем безопасности и помощи водителю.

Техника без изменений: литровый трехцилиндровый T-GDI с 48-вольтным стартер-генератором (мягкий гибрид) выдает 100 или 120 л.с.

Коробки на выбор две: iMT (роботизированная механика с "виртуальным" сцеплением) или 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Пока показана версия для Южной Кореи, но вскоре обновленный Stonic выйдет и в Европе.

Там ему предстоит сразиться с Ford Puma и Nissan Juke. И главный козырь - цена: дореформенный Stonic стоит 23 тысячи евро (около 2,16 млн рублей), что дешевле "Джука" и "Пумы" на две и пять тысяч евро соответственно.