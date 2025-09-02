Стартовали продажи обновленных седанов Volkswagen Sagitar L

На автосалоне в китайском городе Чэнду презентовали обновленный седан Volkswagen Sagitar. Новая модель предлагается в трех комплектациях по цене 119,9-135,9 тысячи юаней (1,35-1,53 млн рублей).

© runews24.ru

Sagitar L, как преемник нынешнего Sagitar, отличается увеличенными размерами, изменениями в экстерьере, интерьере и силовой установке. Выход модели на рынок ожидается в III квартале.

Sagitar представляет собой удлиненную версию Volkswagen Jetta. Автомобиль получил новый дизайн передней части с фарами, интегрированными в радиаторную решетку. Под капотом установлен турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением. Автомобиль также оборудован системой распознавания светофоров.

Напомним, что автоэксперт рассказал, как оспорить штраф с камеры. В России продают Volkswagen T-Cross 2025 года.