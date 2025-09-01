В Госдуме раскрыли, что изменилось для ряда водителей с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Основные изменения касаются расширения списка психических расстройств и уточнения критериев нарушений зрения. В перечень добавлены общие расстройства психологического развития, включая детский аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта. Также формулировка «ахроматопсия» заменена на более широкое понятие «аномалии цветового зрения», которое охватывает частичную цветовую слепоту и искажённое восприятие красного и зелёного цветов», — рассказал парламентарий.

Отмечается, что обновлённый список включает 11 пунктов, сохранив ранее действовавшие противопоказания, такие как эпилепсия, шизофрения, расстройства личности и поведения, умственная отсталость, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

«Изменения направлены на приведение национальных норм в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10) и усиление безопасности дорожного движения за счёт более точной оценки рисков, связанных с состоянием здоровья водителей», — рассказал Якубовский.

По его словам, новые правила будут применяться при прохождении медицинского освидетельствования для получения или замены водительских прав.

«В случае выявления заболеваний из обновлённого перечня после получения прав водительское удостоверение может быть аннулировано. Это действительно важное решение для обеспечения безопасности на дорогах и профилактике ДТП, связанных с медицинскими факторами», — заключил собеседник RT.

