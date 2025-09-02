Участок трассы М-3 «Украина» стал платным на 85 лет

В России введён платный проезд по участку федеральной автодороги М-3 «Украина». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

© Quto.ru

Платный режим действует на отрезке от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области. Проезд по этому участку будет платным на протяжении 85 лет — до 31 декабря 2110 года, сообщает «Газета.Ru».

Исходя из текста постановления, плата взимается за использование участка дороги с 65 километра 200 метров по 124 километр. Протяжённость этого отрезка составляет почти 59 километров.

Стоит напомнить, что на М-3 есть ещё два платных участка. Первый — от Малоярославца до деревни Тимохино в Московской области. Цены за проезд варьируются от 110 до 330 рублей. На втором участке — от Тимохино до посёлка Бабынино в Калужской области — стоимость составляет от 170 до 530 рублей. Минимальные цены установлены для легковых автомобилей и мотоциклов, максимальные — для крупных грузовиков и автобусов.