В России продают Toyota Sienna 2025 года по цене "китайца"

У российских дилеров в наличии появились минивэны Toyota Sienna, выпущенные в 2025 году. "Российская газета" узнала, сколько стоит модель.

© Российская Газета

Для начала стоит сказать, что вэны, которые есть в продаже, можно назвать "японцами" лишь по родине бренда. Выпускаются автомобили, добравшиеся до РФ, в Китае, на совместном предприятии FAW-Toyota.

Машины оснащены гибридной силовой установкой мощностью 295 л.с., автоматической трансмиссией и системой полного привода.

У автомобиля за 8,8 млн рублей шестиместный салон - с раздельными креслами на втором ряду. Поэтому логично сопоставить Toyota Sienna с официально продающимся в России Wey 80 в комплектации Business Lounge - 8,3 млн рублей за авто 2025 года.

Также в РФ продают гибридный минивэн Voyah Dream по цене от 6,64 млн рублей и GAC M8 с установкой из классического ДВС и "автомата" за 6,65 млн рублей (версия Lounge с перегородкой кабины).

Ранее "РГ" рассказывала подробности о бизнес-шаттле Sollers SP7.