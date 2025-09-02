Обновлен хэтч Toyota Aqua

Рестайлинг принес компактной пятидверке Тойоты новое «лицо». Также перетряхнули комплектации. Технику же реформы не затронули.

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua выпускают в Японии с 2011 года, во второе поколение он перешел в 2021-м. «Первый» компакт был глобальной моделью: на экспорт его поставляли под названием Toyota Prius c. А вот основным рынком для «второго» хэтча стала родина Тойоты. Минувший год Aqua там закончила в глубоком «минусе»: по данным местных СМИ, продажи рухнули на 20% до 64 180 единиц. Впрочем, в 2025-м гибрид снова в «плюсе» — с января по июль реализовано почти 48 800 машин (результат семи месяцев 2024-го – примерно 34 000 шт.). Ну а упрочить позиции Toyota Aqua призван плановый рестайлинг.

Пятидверка получила мудреную головную оптику в стиле старших моделей марки, таких как Prius, машин семейства Crown и свежего кроссовера RAV4. При этом у топ-версии Aqua Z изогнутые ходовые огни (они же поворотники) вдобавок объединены между собой светящейся же полоской. Еще заменили передний бампер, а в верхней части багажной двери появилась декоративная накладка черного цвета. Для модели также предусмотрены 16-дюймовые колеса нового дизайна, расширена палитра цветов кузова. Длина увеличилась на 30 мм до 4080 мм, колесная база – прежние 2600 мм.

Как и раньше, клиентам еще доступна Aqua со «спортивным» обвесом от Modellista. А вот «подогретый» вариант GR Sport отправлен в отставку.

Главная обновка в салоне – иная цифровая приборка (7 дюймов). Уже в базе отныне идет мультимедиа с 8-дюймовым экраном (прежде «простые» версии имели 7-дюймовый планшет), за доплату все так же можно заказать тачскрин на 10,5 дюйма. Еще появился электрический стояночный тормоз, плюс был усовершенствован комплекс систем безопасности.

Технику менять не стали. Силовая установка Toyota Aqua включает работающий по экономичному циклу Аткинсона трехцилиндровый бензиновый мотор 1.5 (91 л.с.) и 80-сильный электродвигатель. Все исполнения укомплектованы биполярной никель-водородной батареей емкостью 5,0 А·ч, тогда как на старте продаж модели второго поколения у самой дешевой версии был литий-ионный аккумулятор на 4,3 А·ч. Опционально для Aqua доступен полный привод E-Four – таким хэтчбекам положен отдельный электромоторчик на задней оси (6,4 л.с.), который помогает при трогании на скользком покрытии.

Рестайлинговый гибрид Toyota Aqua уже доступен к заказу, цена стартует с отметки 2 486 000 йен, что эквивалентно примерно 1 361 000 рублей по текущему курсу.