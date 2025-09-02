В России остаются нераспроданными около 300 тысяч машин

Проблему масштабного затоваривания, с которой российский авторынок столкнулся в конце прошлого года, не удалось решить до сих пор. Об этом заявил экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев. Его слова приводит Autonews.

Вопреки снижению цен на автомобили ряда брендов и субсидированию кредитов дилерами, нераспроданными на внутреннем рынке остаются порядка 300 тысяч машин. На их реализацию уйдет около трех месяцев. В этот период производители вряд ли станут отменять действующие скидки и повышать стоимость автомобилей в России, полагает Мосеев.

Изменение ценовой политики представленных в РФ автобрендов будет во многом зависеть от динамики сбыта пылящихся на складах машин, считает аналитик. Можно говорить, что резервы на внутреннем рынке быстро «тают», утверждает Мосеев. В том, что маркетинговые скидочные акции в дилерских центрах с большой долей вероятности сохранятся в сентябре, уверен и руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Нынешние масштабы затоваривания, объясняет он, не позволят дистрибьюторам резко повысить розничные цены на продукцию.

В начале этого года аналитики оценивали количество нераспроданных в России машин примерно в 600-700 тысяч единиц. К концу апреля показатель незначительно сократился и составил около 500 тысяч штук. Медленную динамику эксперты объясняли общим падением спроса на автомобили на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярного повышения утильсбора. Проблема затоваривания затронула в основном китайские бренды, в которых за последнее время успели разочароваться многие россияне.