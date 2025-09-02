Маленький кроссовер Volkswagen показался на скетчах

Премьера предсерийного концепта, который ляжет в основу будущего субкомпактного паркетника, пройдёт в преддверии Мюнхенского автосалона, который стартует на следующей неделе.

Немецкая марка Volkswagen на своих страницах в соцсетях опубликовала пару официальных скетчей будущей новинки. Её название производитель пока решил оставить в тайне, но рассказал, что дебют предвестника модели состоится 7 сентября 2025 года, а живая премьера пройдёт в рамках автосалона в Мюнхене. Судя по всему, компания готовится представить предсерийный концепт, по мотивам которого будет создан маленький кроссовер Volkswagen ID.2X.

Название будущей серийной модели на самом деле пока официально не подтверждено. Но в компании ранее уже анонсировали соответствующий кроссовер. Его ближайшим родственником станет пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.2, который, по плану, должен выйти на рынок в 2026 году, правда серийный вариант этой грядущей новинки пока по-прежнему не представлен. Напомним, в его основу ляжет шоу-кар ID.2all, рассекреченный ещё в 2023 году.

Судя по новым эскизам, у очередного концептуального паркетника Volkswagen будут чёрные стойки крыши, что создаст эффект парящего верха, тоже чёрные традиционные наружные зеркала, расширенные колёсные арки, выштамповки на боковинах, рейлинги на крыше и спойлер в верхней части багажной двери.

Головная оптика выполнена в виде единого элемента, фары соединены друг с другом довольно широкой светящейся полосой, в центре которой располагается подсвеченный логотип бренда. Ниже можно увидеть вертикальные противотуманки, которые обрамляют разделённый надвое центральный воздухозаборник. Корму украсили «монофонарём» со световым рисунком в виде прямоугольников, горизонтальных полос и эмблемой по центру.

Интерьер концепта будущего маленького кроссовера немецкий производитель пока не засветил. Не исключено, что он будет унифицирован с прототипом Volkswagen ID.2all. В этом случае салон, вероятно, будет иметь тканевую отделку, на передней панели установят рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, а также пару дисплеев – небольшой, исполняющий роль виртуальной приборки, и покрупнее – тачскрин информационно-развлекательной системы.

Ожидается, что кроссовер окажется чуть крупнее по сравнению с концептуальным хэтчбеком ID.2all. Напомним, его габаритная длина равна 4050 мм, ширина – 1812 мм, высота – 1530 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм. Информация о технике паркетника появится позже. Шоу-кар, показанный в 2023 году, оснащён единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. По предварительным данным, моделям на выбор предложат тяговые батареи ёмкостью 38 и 56 кВт*ч.

Ранее производитель пообещал, что стартовый ценник хэтчбека Volkswagen ID.2 не превысит 25 тыс. евро. Вариант SUV на его основе очевидно окажется дороже, но, вероятно, его стоимость будет всё-таки ниже, чем у пятидверки ID.3 (начальная цена на домашнем рынке, в Германии, равна 33 330 евро, что эквивалентно примерно 3,14 млн рублей по текущему курсу). И уж точно новый паркетник будет дешевле кроссовера ID.4, который можно купить минимум за 42 635 евро (около 4,02 млн рублей).