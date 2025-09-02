Названа дата российской премьеры кроссовера Jetour T1

Топовой будет двухлитровая модификация отдачей 245 л.с., которой также положены 8-диапазонный «автомат» и полный привод BorgWarner. Начальное исполнение получит передний привод, 7-ступенчатый «преселектив» и 170-сильный 1,5-литровый турбированный мотор.

Ранее Jetour официально рассекретил российские модификации кроссовера T1. Так, габариты автомобиля составят 4706 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1845 мм в высоту, расстояние между осями будет равным 2810 мм.

Нетрудно подсчитать, что это на 79 мм короче, 39 мм уже и 35 мм ниже, чем параметры известной россиянам модели T2 (в свою очередь, размер колёсной базы меньше на 10 мм).

