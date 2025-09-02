Lada Aura подешевела на 400 тысяч

В первый день осени стало известно, что АвтоВАЗ начал продавать удлинённый седан Lada Aura с прямой скидкой в 400 тысяч рублей. Важным условием акции является покупка автомобиля без использования кредитных программ, а исключительно за наличные средства.

© Quto.ru

Так, базовая версия Premier теперь оценивается в 2 599 000 рублей, а топовая комплектация Status — в 2 799 000 рублей. Но благодаря скидке, итоговая стоимость для покупателя составит 2 199 000 и 2 399 000 рублей соответственно, пишут «Автоновости дня».

Отмечается, что даже с учётом такой существенной скидки, кросс-универсал Lada Vesta в максимальной комплектации Techno с аналогичным двигателем на 122 силы и вариатором остаётся немного дешевле — 2 197 000 рублей.

Отдельно действуют и другие программы лояльности: скидка в 550 тысяч рублей предоставляется при оформлении trade-in, кредита по программе «Lada Finance» или лизинга через «Lada Leasing». Однако скомбинировать эту скидку с акцией за наличные невозможно.

Lada Aura — флагманский седан на удлинённой на 25 сантиметров платформе Vesta. Автомобиль обладает улучшенной шумоизоляцией, в топовой версии имеет кожаный салон и мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Во всех комплектациях он оснащается 122-сильным двигателем объёмом 1.8 литра и вариатором, что позволяет разогнаться до 100 километров в час за 12,5 секунды.