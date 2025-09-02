В Москве корги за рулем нарушил ПДД

В Москве собака за рулем автомобиля Kia нарушила правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

© Газета.Ru

«Собака гоняла за рулем по Щелковскому шоссе», --― говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что за рулем белого автомобиля сидит собака породы корги. При этом в машине также находится человек. На кадрах есть информация, что иномарка двигалась по шоссе со скоростью 187 км/ч, превышая разрешенную скорость на 137 км/ч. Инцидент произошел вечером 23 августа.

До этого на Сахалине женщины обнаружили окровавленного лисенка, попавшего в ДТП.

«Зверька буквально соскребли с дороги, доставили его в Холмск, оплатили дорогую операцию и помогли закупить корма. Лисенок выжил. Лечение будет долгим из-за сложных травм», ― говорится в сообщении фонда «Зеленый Сахалин».

По данным фонда, животное попало в ДТП из-за людей, которые подкармливали лисят на обочине дороги.

Ранее детенышей крупного хищника сняли на видео в Карелии.