В Омской области построили трассу, исключающую выезд на встречную полосу

В Омской области открыли обновленный 10-километровый участок федеральной трассы Р-254 "Иртыш". Четырехполосная часть Южного обхода Омска, где завершен капремонт, пересекает территорию трех муниципальных районов: Азовского, Марьяновского и Омского.

© Российская Газета

Участником торжественной церемонии открытия трассы стал руководитель Федерального дорожного агентства. Роман Новиков отметил одно из преимуществ новой дороги: разделение транспортных потоков, исключающее выезд автомобилей и большегрузов на встречную полосу. Выезд на "встречку" - одна из основных причин лобовых столкновений и тяжких ДТП.

По словам экспертов, трасса соответствует всем современным стандартам. Проезжая часть стала вдвое шире. Появились новые разворотные петли, барьерные ограждения, системы освещения и разметка термопластиком. Все это значительно повысит безопасность и комфорт автомобилистов.

Глава региона Витайлий Хоценко сообщил, что капитальный ремонт участка завершен с опережением графика. И это стало возможным благодаря своевременному федеральному финансированию и профессиональной работе подрядной организации. В знак признания заслуг дорожникам вручены благодарственные письма Росавтодора.

Тем временем

Виталий Хоценко и Роман Новиков в рамках рабочей встречи обсудили развитие дорожной инфраструктуры Омской области. Отдельное внимание уделено строительству 66-километрового Северного обхода Омска, к которому приступил регион.

Масштабный проект включает возведение двух мостов: через Иртыш и Омь. По словам главы Росавтодора, дорога имеет важное значение не только для омичей, но и всех пользователей маршрута трассы "Россия".