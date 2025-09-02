АвтоВАЗ устроил распродажу Lada: скидки доходят до 710 тысяч рублей

АвтоВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada, которые будут доступны с 1 по 15 сентября. Акционная программа охватывает несколько направлений: трейд-ин, покупку в кредит и прямые скидки.

© Российская Газета

По условиям трейд-ин клиенты смогут получить выгоду до 550 000 рублей. Максимальная скидка предусмотрена для седана Lada Aura. Скидка в размере 100 000 рублей распространяется на пассажирские версии Lada Largus (включая модификацию Cross), а также на внедорожники Lada Niva Legend и Niva Bronto.

При оформлении автомобиля в кредит выгода достигает 550 000 рублей для модели Lada Aura. Значительные скидки предусмотрены для Largus: пассажирская версия оценивается со скидкой до 280 000 рублей, а фургон - до 400 000 рублей.

Для моделей Largus в версии CNG действуют отдельные условия - скидки составляют 230 000-350 000 рублей.

Для семейства Lada Vesta предусмотрены бонусы от 150 000 до 250 000 рублей в зависимости от типа кузова и комплектации.

Прямые скидки предусмотрены только на три модели. Для седана Lada Aura она составляет 400 000 рублей. Для Largus с газобаллонным оборудованием - 360 000 рублей.

Некоторые предложения суммируются. Например, битопливный Lada Largus CNG можно купить на 710 тысяч рублей дешевле, если воспользоваться кредитной программой и прямой скидкой. Для Lada Aura максимально возможный дисконт составляет 550 000 рублей.