В России идет разработка новой Volga, но уже совместно с другим партнером

Проект возрождения автомобильного бренда Volga в России не прекращается, однако в качестве технологического партнёра может выступить китайский холдинг Geely, пишет канал "Русский автомобиль".

Для начала напомним, что "Группа ГАЗ" не имеет отношения к бренду Volga: права на его использования были переданы компанией акционерному обществу "Производство легковых автомобилей".

Вместе с правом на бренд АО "ПЛА" получила и производственные мощности, на которых ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Предполагалось, что нижегородский автокластер осилит выпуск до 100 тысяч авто в год.

Презентация трёх новинок Volga - седана C40 и двух кроссоверов K30 и K40 - состоялась в мае 2024 года. Автомобили созданы на базе моделей Changan.

Теперь же "Волги" планируют выпускать на основе Geely. Что это будут за автомобили, пока неизвестно.

При этом источник пишет: "Очень скоро в Москве откроется офис "Волги", уже набрали людей. Соответственно, и презентация проекта не за горами".