Перечислены десять самых популярных иномарок Европы

Хетчбек Dacia Sandero по итогам июля 2025 года стал лидером продаж на европейском рынке. Об этом сообщает «Автостат».

Продажи этой модели в Европе в середине лета составили 21 тыс. экземпляров. На втором месте находится Volkswagen T-Roc с результатом в 20,7 тыс. единиц. Третье место занимает Toyota Yaris Cross, на котором остановили свой выбор 17 тыс. европейцев.

В то-10 вошли Volkswagen кроссовер Tiguan (16,2 тыс. ед.), Volkswagen Golf (15,6 тыс. ед.), Skoda Octavia (15,3 тыс. ед.), Kia Sportage (15 тыс. ед.), Dacia Duster (14,8 тыс. ед.), Renault Clio (14,3 тыс. ед.) и Opel Corsa (14 тыс. ед.).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.