В России разработали новую медиасистему PlayAuto

Это делает ее доступной для автопроизводителей и розничных продавцов.

Платформа поддерживает несколько форматов в зависимости от возможностей головного устройства автомобиля: PlayAuto Sync (позволяет проецировать экран смартфона на центральный дисплей), PlayAuto Lite (приложение для встроенной медиасистемы), PlayAuto Pro (полноценная цифровая платформа), сообщает Quto.

Функциональные возможности медиасистемы включают навигацию по РФ с использованием карт 2ГИС в онлайн и офлайн-режимах, музыкальный сервис «Звук», сервис «Заправить авто», виртуального ассистента для построения маршрутов, совершения звонков и управления музыкой.

