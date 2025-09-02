Lada Niva Sport начали красить в цвет "Тайфун"

Спортивная модификация Lada Niva получила новый цвет кузова - "Тайфун". Впервые эта эмаль была применена на Lada Vesta Sport первого поколения.

Фото внедорожника в серо-голубом цвете опубликовал в своих соцсетях глава "Lada Sport" Владислав Незванкин.

Примечательно, что "Тайфуна" нет в официальной палитре цветов, доступных для Lada Niva Sport. В ней присутствуют серебристый металлик "Платина", за который нужно доплачивать 20 тысяч рублей, белый "Ледниковый" и чёрный "Пантера".

Ранее "РГ" рассказывала о похожем случае: у дилера появился универсал Lada Vesta SW Cross в цвете "Фламенко", который также не указан в списке доступных для модели в официальных материалах модели.

Продажи Lada Niva Sport стартовали в апреле 2025 года.

Внедорожник получил модернизированный 122-сильный двигатель 1,6 литра, усиленный кузов, дисковые тормоза по кругу, улучшенную подвеску и максимальный список опций, доступных для "Нивы". Цена - 1,7 млн рублей.