На Урале владелец Exeed LX отсудил 3 млн рублей из-за бракованной магнитолы

В Екатеринбурге автовладелец через суд добился возврата продавцу кроссовера Exeed LX, в котором магнитола самопроизвольно включала радио на высокой громкости, и взыскал с него крупный штраф и неустойку. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Покупатель обнаружил неисправность в автомобиле вскоре после покупки осенью 2023 года, однако на протяжении двух месяцев не был записан на ремонт из-за отсутствия специалистов. Позднее недостаток попытались устранить, но неисправность проявилась вновь. Суд первой инстанции отказался расторгать договор с возвратом машины и выплатой неустойки, однако областной суд встал на сторону автовладельца.

Его решением с автосалона взыскано 3,1 млн рублей стоимости автомобиля, а также более 2,8 млн рублей штрафа и неустойки. Автомобиль истец должен вернуть автосалону.

