RAM возобновила производство пикапа RAM 1500 с двигателем V8

Компания RAM снова начала производство пикапов Ram 1500 2025 модельного года, вернув в линейку двигатель V8 объемом 5,7 литра. Решение последовало после критики, вызванной заменой данного агрегата на 6-цилиндровый мотор в прошлом году.

Мощность восстановленного двигателя составляет 395 л.с., крутящий момент – 556 Нм. Он оснащен системой отключения цилиндров, фазовращателями и гибридной системой для улучшения топливной экономичности и динамики разгона.

Пикап способен буксировать прицепы до 5,1 тонны и перевозить до 748 кг груза. Со времени поступления авто в дилерские центры было оформлено более 10 тысяч заказов. Стоимость модели начинается от 40 275 долларов (примерно 3,25 млн рублей).

