Контроль за большегрузами ужесточают в Новосибирской области

Власти Новосибирской области расширяют сеть автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, это делается в целях усиления мер контроля за сохранностью автомобильных дорог. На текущий момент в сеть АПВГК включено 17 стационарных пунктов.

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще два пункта: на 45-м км автодороги К-20 «Усть-Тарка — Татарск» и на 79-м км трассы К-05 «Здвинск — Барабинск». В 2026 году запланировано строительство еще четырех комплексов: на 203-м км дороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», на 23-м км трассы К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск (в границах НСО)», на 9-м км дороги Н-2133 «Кольцово — Академгородок» и на 31-м км дороги Н-2141 «Новосибирск — Сокур».

Параллельно с развитием сети контроля вступили в силу существенные поправки в статью 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), кардинально меняющие порядок привлечения к ответственности и размеры штрафов для перевозчиков.

Новые штрафы для грузоперевозчиков:

— За превышение допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось: штраф для юридических лиц составит от 150 тыс. до 600 тыс. рублей.

— За нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС: штраф для юрлиц — от 1,5 тыс. до 150 тыс. рублей.

— За предоставление недостоверных сведений в транспортной накладной: штраф для юрлиц — от 2,5 тыс. до 600 тыс. рублей.

— За отказ от прохождения весового контроля: фиксированный штраф для юрлиц в размере 600 тыс. рублей.

Отдельным пунктом прописан штраф в 600 тыс. рублей за ряд нарушений ПДД в зоне действия автоматизированного пункта весового и габаритного контроля (АПВГК). К ним относятся: несоблюдение скоростного режима, разворот, остановка, использование фар-прожекторов, выезд на встречную полосу или обочину, несоблюдение дистанции в 20 метров до впереди идущего транспортного средства, а также любое несоблюдение требований дорожных знаков или разметки в этой зоне.

По мнению экспертов, новые меры направлены на борьбу с уклонением от контроля и должны значительно повысить дисциплину среди перевозчиков, а также сократить ущерб, наносимый дорожному полотну перегруженным транспортом.