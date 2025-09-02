Почему покупка "китайца" грозит пустой тратой денег

Рост утилизационного сбора и высокая ключевая ставка усилили давление на рынок новых автомобилей, в том числе китайских. Как отмечают эксперты, даже ценовые акции и специальные предложения дилеров не стимулировали спрос. Более того, некоторые специалисты считают, что покупка автомобиля сейчас может грозить пустой тратой денег.

Илларион Демчиков, директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex, в беседе с порталом "Автовзгляд" пояснил, что повышение утильсбора до 670 000 рублей за базовые модели при сохранении высокой ключевой ставки (читай - "дорогих" кредитов) делает сделки экономически нецелесообразными.

При этом у дилеров сохраняются значительные запасы, а покупатели предпочитают выжидать, рассчитывая на возвращение европейских брендов, сказал он.

Эксперт также отметил, что автомобили китайских производителей быстро теряют в цене. По его словам, снижение стоимости может достигать 30-40% в первый год эксплуатации.

Дополнительные сложности создают частые обновления модельного ряда и перебои с обеспечением запчастями - ожидание необходимых деталей нередко превышает месяц.

Все эти факторы, заключает "Автовзгляд", отпугивают покупателя, особенно в ситуации, когда речь идет о покупке не на заемные средства.