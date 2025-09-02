Hyundai показала тизер электрокара Ioniq THREE

Особое внимание уделено новому решению Aero Hatch, которое улучшает аэродинамику и придает автомобилю спортивный вид.

Возвращение Hyundai на европейскую выставку после 4-летнего перерыва символизирует стремление компании укрепить позиции на рынке «зеленых» технологий и в сегменте компактных электромобилей, где спрос в Европе растет. Hyundai планирует конкурировать с Volkswagen ID.2all и Renault 5 EV, а также с китайскими доступными электрокарами, сообщает 32cars.ru.

Concept THREE представляет собой реальный прототип, который может стать основой для серийной модели. Если Hyundai удастся сбалансировать стоимость, запас хода и технологии, компания получит преимущество. Примеры Ioniq 5 и Ioniq 6 показывают, что бренд умеет создавать электрокары, вызывающие доверие у покупателей.

