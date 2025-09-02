В США начались продажи новой Toyota Corolla 2026 года

Toyota презентовала новый хэтчбек Corolla 2026 для рынка США. Все версии оборудованы усовершенствованной системой безопасности и новой комплектацией FX Edition на базе SE.

Начальная стоимость составляет 24 180 долларов (1,95 млн рублей). Внешний вид получил незначительные изменения, в то время как версия XSE снабжена светодиодными противотуманными фарами и 18-дюймовыми дисками.

Интерьер почти не изменился. В комплектации SE предусмотрено регулируемое сиденье, в XSE – сиденье с электроприводом и подогревом, а в FX Edition установлены спортивные сиденья с подогревом и 7-дюймовым дисплеем. Базовая комплектация предусматривает 8-дюймовый экран и аудиосистему с шестью динамиками. Под капотом находится 2-литровый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в паре с вариатором.

