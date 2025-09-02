Чем сможет удивить обновленный Aito M7 2026 года

Huawei в партнерстве с автопроизводителем Seres готовит к выходу обновлённый Aito M7 2026 модельного года — премиальный кроссовер с ультрасовременной технологической начинкой.

© Allroader.ru

Предзаказы стартуют 5 сентября, а официальный дебют намечен на 23 сентября. Главное новшество — интеграция интеллектуальной системы вождения Huawei ADS 4 с революционным LiDAR Limera, размещенным не в виде «шишки» на крыше, в прямо в салоне за лобовым стеклом. Этот вариант установки в корне меняет представление о дизайне и функционале автопилота.

Новый облик и крупные размеры

Внешне Aito M7 стал более обтекаемым: передняя часть получила закрытую решётку и характерную для марки овальную светотехнику, а двери теперь оснащены полускрытыми ручками, что снижает аэродинамическое сопротивление.

Салон подчёркнуто премиальный: огромный 16-дюймовый экран на центральной консоли задаёт тон интерьеру, кресло водителя с «эффектом невесомости» обещает комфорт на дальних маршрутах, а задние пассажиры могут управлять мультимедиа через собственный экран. В машине появился интеллектуальный холодильник с функцией нагрева и охлаждения, который добавляет штрих футуризма даже в бытовых деталях.

Гибрид или электромобиль?

Техническая часть Aito M7 впечатляет: гибридная версия с увеличенным запасом хода предлагает батареи на 37 и 53 кВтч и комбинированный пробег свыше 1600 километров, а полностью электрическая модификация с аккумулятором на 100 кВтч способна проехать более 700 километров по китайскому циклу CLTC. Это ставит M7 в один ряд с самыми дальнобойными электромобилями премиум-класса.

Революция: LiDAR в салоне

Теперь вернемся к главной гордости Huawei — новой системе лидара Limera. Этот первый в отрасли LiDAR (лазерный радар), интегрированный в салоне за стеклом. Он избавлен от эстетических компромиссов, связанных с громоздкими «шишками» на крыше, и не требует постоянной очистки от грязи и насекомых.

Huawei заявляет, что Limera способен распознавать препятствия размером с мяч для боулинга даже в темноте и позволяет выполнять экстренное торможение на скорости до 100 км/ч. Разработка стала вызовом для инженеров: им пришлось решить проблему потерь сигнала лазера при прохождении через стекло, снизить уровень электромагнитных помех и совместить компактность сенсора с высокой точностью.

Любопытно, что в топовых версиях M7 сохраняется внешний 192-линейный LiDAR для максимальных возможностей автопилота, а салонная версия Limera внедряется в комплектациях попроще, делая системы помощи водителю более доступными. По сути, Huawei впервые предлагает технологию, которая была уделом флагманов, массовому сегменту.

Aito M7 выглядит как серьёзный претендент на лидерство в сегменте высокотехнологичных кроссоверов, а перенос лидара внутрь салона может стать новой отраслевой тенденцией. На фоне конкурентов, предлагающих традиционные решения, Huawei выбрала смелый путь, сделав ставку не только на рекордные пробеги и мощные батареи, но и на инженерную эстетику.