Какие правила в автошколах помогут удержать цену обучения

Как рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, новые образовательные программы для автошкол, одобренные Министерством просвещения и разделяющие обучение и переподготовку, дадут возможность учебным заведениям оперативнее формировать группы для получения дополнительных категорий водительских прав. Это, в свою очередь, потенциально поможет стабилизировать текущие цены на услуги автошкол или даже снизить их.

Кроме того, специалист в разговоре с "Известиями" подчеркнула, что закрепление в новых правилах возможности проведения практических занятий не только на базе автошкол, но и в транспортных компаниях, является важным шагом вперед. Данные изменения расширяют существующую систему обучения водителей троллейбусов и трамваев, перенося ее на другие категории водительских удостоверений.

По словам Шутылевой, автотранспортные предприятия, заключив соглашение с автошколой, смогут готовить будущих сотрудников.

Ранее "РГ" сообщала, что некоторые автошколы предлагают отказаться от рейтинга качества подготовки водителей.

В Госавтоинспекции же считают, что такой рейтинг необходим, только для него надо установить четкие критерии.