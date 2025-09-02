Стало известно, как пес корги мог ехать за рулем авто

Пес корги, которого сняла дорожная камера, действительно мог сидеть за рулем автомобиля, сообщает «Абзац» со ссылкой на автоюриста и правозащитника Льва Воропаева. Однако собака могла прикрывать собой водителя.

© Газета.Ru

«Собака не может управлять автомобилем. Там наверняка кто-то сидит и управляет параллельно с ней. И этот вопрос обычно выясняется в рамках так называемого административного расследования. Может, там какой-то смарт-автомобиль, который может автоматически ездить. У нас же сейчас есть автомобили с автопилотом», — сказал Воропаев.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что за рулем белого автомобиля сидит собака породы корги. При этом в машине также находится человек. На кадрах есть информация, что иномарка двигалась по шоссе со скоростью 187 км/ч, превышая разрешенную скорость на 137 км/ч. Инцидент произошел вечером 23 августа.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Ранее детенышей крупного хищника сняли на видео в Карелии.