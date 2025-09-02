Названы регионы, где больше всего страховых мошенников

Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов, отличающихся самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Так, перестраховочному пулу было передано 77,8% заключенных договоров «автогражданки».

© Quto.ru

В рэнкинге РСА, по итогам года (с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года), также лидируют Чеченская Республика (60,6%) и Республика Ингушетия (60,1%).

Кроме того, в рэнкинг РСА попали Карачаево-Черкесская Республика (53,9%), Кабардино-Балкарская Республика (47%) и Приморский край (45%).

По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, в этих регионах работают страховые мошенники, а также высокая частота аварий и низкий уровень дорожной безопасности.

Самыми низкими показателями могут похвастаться Санкт-Петербург (3,4%), Республика Коми (3,8%) и Москва (3,9%). В целом же показатель по стране составляет 9%.

Между тем, стоимость ОСАГО хотят считать по-новому: в Банке России выступили за учёт рисков мошенничества.