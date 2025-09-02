Суд взыскал с автошколы 329 тысяч рублей за аварию ученицы

Одна из местных автошкол обязана компенсировать ущерб от дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по вине одной из её учениц. К такому решению пришёл Россошанский районный суд.

Инцидент произошёл в минувшем мае на территории Россошанского района. Девушка, управлявшая учебным автомобилем и не имевшая на тот момент водительского удостоверения, нарушила правила дорожного движения и допустила столкновение с другой машиной. По неизвестной причине инструктор, находившийся в автомобиле, не смог предотвратить аварию.

К счастью, в результате данного ДТП никто не пострадал, однако оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Пострадавший автовладелец заказал независимую экспертизу для оценки ущерба. Стоимость ремонта его машины составила 448 500 рублей. Выплата по полису ОСАГО покрыла только 137 400 рублей из этой суммы.

Мужчина подал иск в районный суд с требованием взыскать разницу с учебного заведения. В итоге суд постановил: автошкола обязана возместить 311 тысяч рублей на покрытие расходов по ремонту, 15 тысяч рублей за проведённую экспертизу и ещё 3 тысячи рублей в качестве компенсации государственной пошлины.