В России выставили на продажу бизнес-седан Kia K9 2025 года выпуска

В Московской области выставили на продажу бизнес-седан Kia K9 2025 года выпуска, за который дилер назначил цену, сопоставимую со стоимостью Toyota Land Cruiser 300.

© Российская Газета

Kia K9 - седан длиной 5140 мм и колёсной базой 3105 мм. У продавца модель представлена с турбомотором 3,3 литра мощностью 370 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Состав комплектации очень богатый: салон с отделкой кожей Nappa и натуральным деревом, 4-зонный климат-контроль, подогрев и массаж кресел, панорамная крыша, мониторы для задних пассажиров, система камер кругового обзора и так далее.

В России седан выставили на продажу за 13,7 млн рублей.

В Южной Корее за Kia K9 с аналогичным силовым агрегатом и опциональным полным приводом просят 68 640 000 вон (примерно 4 млн рублей). Однако для более точного сопоставления цен нужно изучать полный опциональный состав автомобиля, так как для Kia K9 список "допов" очень широкий.

Стоит отметить, что Kia K9 также можно заказать у дилеров в РФ.