Дети сотрудников «Соллерс» будут получать машину за золотую медаль

Ульяновский автомобильный завод сообщил о старте новой социальной программы ГК «Соллерс». Согласно этой инициативе, дети сотрудников, которые окончат школу с золотой медалью, получат в подарок новый автомобиль.

© Соллерс

Как пояснил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, программа начинает действовать уже с этого года. Право на автомобиль получат те дети, которые в этом году пошли в 1-й класс и завершили все одиннадцать лет обучения с отличием, подтверждённым золотой медалью.

Главным условием программы является непрерывный трудовой стаж одного или обоих родителей на предприятиях группы «Соллерс» в течение всего периода обучения ребенка в школе, то есть все одиннадцать лет.

Только при соблюдении этого требования и успешной учебы выпускник получит ключи от нового автомобиля после окончания школы.