Почему людям с синдромом Аспергера можно управлять машиной

Этот синдром считается особенностью развития личности и не нарушает функций, необходимых для безопасного управления транспортом, заявила врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.

С 1 сентября в России начал действовать обновлённый перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем, который был утверждён постановлением правительства ещё в апреле этого года. В этот список вошли новые уточнённые формулировки психических расстройств, в том числе и «общие расстройства психологического развития». К этой категории относятся аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта.

Психиатр считает, что такой подход излишне строгим. Она привела в пример бизнесмена Илона Маска, у которого диагностирован синдром Аспергера, и и вряд ли какие-то функции мешают ему водить автомобиль.

Некоторая моторная неловкость, которая иногда может наблюдаться при синдроме Аспергера, свойственна многим людям и без этого диагноза, отметила Портнова.

Она считает, что принятие решения о допуске к вождению только на основании факта диагноза является неверным. Это может привести к тому, что пациенты станут реже обращаться к врачам за необходимой помощью, опасаясь социальных ограничений, включая лишение права управлять автомобилем.