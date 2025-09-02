На какие автомобили готовы пересесть владельцы подержанных «китайцев»

Как сообщили редакции Quto представители Авито Авто, владельцы китайских автомобилей, которые сейчас выставляли на продажу свои машины, чаще всего интересовались на замену моделями российских и японских (по 19%) брендов. Китайскими машинами, в свою очередь, интересовались 16,7% продавцов. Ещё чуть реже привлекали внимание немецкие (15,9%) и корейские (12,9%) модели.

© Quto.ru

Наиболее лояльными к китайским автомобилям оказались владельцы марок Zeekr (45% из них интересуются китайскими машинами с пробегом), Livan (43,3%) и Zotye (24,6%). Причем для них машины из Поднебесной являются приоритетным выбором.

Высокий уровень лояльности к бренду отмечается со стороны владельцев Changan, которые вместо своего автомобиля в первую очередь выбирают среди моделей X5 Plus и UNI-K. Владельцы Chery и Haval также присматриваются к моделям своей же марки.

Что касается отдельных моделей, то лояльнее других — обладатели Geely Monjaro: кроссовер занимает первое место в качестве возможного приобретения. Схожая ситуация складывается с Chery Tiggo, Changan X5 Plus, Geely Coolray и Lifan X60.

А ещё россиянам рассказали, как подешевели подержанные китайские кроссоверы. На российском рынке продолжает расти спрос на подержанные SUV из КНР.