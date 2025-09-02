В Германии автомобиль оснастили ИИ, который распознает звуки с улицы

Тестирование автомобиля проходило в разнообразных климатических условиях — от Португалии до Полярного круга, чтобы проверить систему в реальных сценариях, включая густой туман, снегопады и сильный дождь. Такой подход демонстрирует, что акустические датчики могут дополнить или заменить визуальные системы в сложных условиях, где камеры и радары ограничены.

Технология также улучшает взаимодействие с пассажирами. Голосовые команды, например «Откройте багажник» или «Включите навигацию», распознаются только от авторизованных пользователей, что предотвращает случайное срабатывание.

Внутри салона интегрированы системы мониторинга состояния водителя: радиолокационные датчики фиксируют частоту сердечных сокращений и дыхание без контакта, а мобильные ЭЭГ-повязки отслеживают активность мозга, выявляя усталость или потерю концентрации. Голосовой анализ определяет уровень стресса или волнения, позволяя системе адаптировать подсказки и предупреждения в реальном времени.

Для пассажиров предусмотрена система YourSound, персонализирующая аудио и создающая комфортную среду прослушивания. Виртуальный звуковой помощник автоматически подбирает музыку, подкасты и аудиокниги под индивидуальные предпочтения, учитывая количество пассажиров, их положение в салоне и уровень внешнего шума.

Исследование поддерживают Министерство науки и культуры Нижней Саксонии, Фонд Volkswagen и Федеральное министерство исследований, технологий и космоса Германии. Прототип будет представлен с 9 по 12 сентября на выставке IAA MOBILITY 2025 в Мюнхене.

