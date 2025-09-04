BMW iX3 нового поколения показали на тизере

Грядущий кроссовер станет первой серийной моделью, оформленной в соответствии с новым фирменным стилем баварского бренда.

Компания BMW показала концептуальный кроссовер iX3 с полностью электрической «начинкой» в 2018 году, а товарная версия дебютировала в июле 2020-го. Первое «косметическое» обновление случилось весьма скоро, уже в августе 2021 года. Сейчас дела у модели на европейском рынке идут не очень: по данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры бренда реализовали всего 3950 экземпляров, что на 53% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Однако совсем скоро баварцы покажут BMW iX3 второго поколения.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый «зелёный» паркетник будет создан по мотивам концепта BMW Vision Neue Klasse X, который был представлен в марте 2024 года. Ранее производитель уже публиковал официальные «шпионские» снимки, на которых был запечатлён весьма тщательно замаскированный прототип, отправленный на дорожные испытания. Теперь баварская марка опубликовала тизер с затемнённым новым BMW iX3, который частично демонстрирует оптику.

Судя по изображению, у серийной модели будет горизонтально вытянутая головная оптика с необычным и «объёмным» световым рисунком, кроме того, «второй» iX3 получит заглушку в виде сравнительно небольших вертикальных фирменных «ноздрей» с подсвеченной окантовкой. На тизере можно разглядеть у новинки выштамповки на капоте, по бокам – обычные наружные зеркала.

Ещё стоит ожидать, что BMW iX3 нового поколения получит выдвижные дверные ручки, изогнутый спойлер, установленный в верхней части багажной двери, а также раздельные горизонтальные фонари со световым рисунком в виде штрихов. Нижнюю часть заднего бампера паркетника могут украсить тонкими вертикальными светоотражающими полосками.

Интерьер будущей новинки компания пока держит в секрете. Ожидается, что он тоже отразит некоторые решения, продемонстрированные с помощью концепта BMW Vision Neue Klasse X. Так, стоит ожидать, что в салоне будет горизонтальная панель Panoramic iDrive, которая проходит под лобовым стеклом: она заменит привычный щиток приборов. Не исключено, что тачскрин информационно-развлекательной системы может получить необычную шестиугольную форму.

Презентация iX3 второй генерации пройдёт через несколько дней на автосалоне в Мюнхене, тогда же станет известна и официальная информация о технике новинки. Известно, что все представители нового «зелёного» семейства BMW получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. По предварительным данным, паркетник могут снабдить тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода, вероятно, будет равен примерно 700 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что на рынок будущий кроссовер выйдет в 2026 году. Новому BMW iX3 в соперники прочат Audi Q6 e-tron, а также Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, который сейчас тоже готовится к скорому дебюту.