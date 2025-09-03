В России повысят скидку на льготный лизинг

В России временно вырастет скидка на льготный лизинг коммерческих автомобилей, соответствующее решение принял Минпромторг по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Об этом сообщает газета «Ведомости».

© Газета.Ru

Отмечается, что скидка вырастет с 10% до 20% (не более 1 млн рублей) на легкие коммерческие авто (LCV) категорий N1, N2 и M2. Действовать скорректированные льготы будут с 8 сентября до 1 октября.

Кроме того, к программе смогут присоединиться LCV, которые были выпущены в 2024 году. В других сегментах будут допущены машины, произведенные не раньше 1 октября 2024 года.

До этого глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что программу льготного автокредитования могут дофинансировать на 10 млрд рублей. По его словам, это может произойти в августе или в сентябре, но «по сути эта программа уже работает».

Ранее стало известно, что Минпромторг подогнал условия локализации под китайские авто, собираемые в России.