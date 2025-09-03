Кроссовер Omoda C7 подтвердил высший уровень безопасности

Флагман успешно прошёл сложнейшее испытание на манёвренность, так называемый «лосиный тест», сообщила пресс-служба марки. Автомобиль смог уверенно избежать столкновения с внезапным препятствием на скорости 78 километров в час, что в очередной раз подтвердило его высокие динамические и безопасные характеристики.

© Quto.ru

Представители бренда отметили, что безопасность водителя и пассажиров, которая неоднократно подтверждалось различными тестами, была основным приоритетом при разработке этой модели, сообщают «Автоновости дня».

Это испытание является мировым стандартом оценки того, насколько хорошо машина может справиться с резким объездом неожиданной преграды, например, пешехода или животного на дороге. Успешное прохождение требует безупречной работы подвески, точного рулевого управления и эффективной системы курсовой устойчивости.

На скорости 78 километров в час кроссовер продемонстрировал отличную реакцию на команды водителя: руль поворачивался без задержек и люфтов, а адаптивная подвеска надежно гасила крены кузова, сохраняя устойчивость даже в самом резком вираже.

В компании подчёркивают, что способность уворачиваться от препятствий — лишь часть комплексной системы безопасности Omoda C7. Она также включает восемь подушек безопасности и интеллектуальных помощников. Система обзора на 540 градусов объединяет панорамную камеру на 360 градусов и функцию «прозрачного днища», устраняя «слепые» зоны вокруг автомобиля, а система ADAS обеспечивает такие функции, как адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

В России Omoda C7 доступна в пяти комплектациях (Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme) с передним или полным приводом. Во всех версиях установлен бензиновый турбодвигатель объёмом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Цены на модель стартуют от 3 399 900 рублей.