Rox запустила в России программу trade-in

Китайский автопроизводитель Rox Motor объявил о запуске в России программы обмена автомобилей по схеме trade-in. С начала сентября желающие приобрести Rox 01 смогут сдать свой старый автомобиль в счет оплаты нового внедорожника.

Как уточнили в компании, программа действует во всех официальных дилерских центрах марки. Условия сделки и стоимость сдаваемого автомобиля согласовываются с клиентом на этапе оформления.

Некоторые российские СМИ упоминают, что сдавать в обмен на выгоду на покупку Rox 01 можно BMW, Bentley и другие авто премиум-сегмента. Может сложиться впечатление, что в зачет принимаются только люксовые модели. Однако такого пункта в доступных для публичного доступа материалах по trade-in от Rox Motor нет.

Модельный ряд Rox в России представлен одной моделью - премиальным гибридным внедорожником Rox 01. На отечественный рынок модель вышла официально в феврале 2025 года.

Rox 01 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа - ДВС не связан с колесами и выполняет функцию генератора. Основная движущая сила - два электромотора суммарной мощностью 486 л.с. Средний расход топлива - 8 л/100 км. Автономность превышает 1300 км.

Цены на момент старта продаж начинались почти от 9 169 000 рублей. Теперь официальный прайс от 8 216 000 рублей.