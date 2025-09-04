В Петербурге выросли продажи авто

В августе спрос на авто в Петербурге вырос на 5-8 % по сравнению с июлем, когда купили более 6,1 тысячу машин. Однако прошлогодние показатели все же выше на 15 %.

Самыми востребованными стали официальные дилеры китайских брендов, передает «Деловой Петербург». У остальных участников рынка падает маржа. Авто приходится реализовывать без прибыли.

Параллельный импорт дает от 10 до 20 % продаж, передает «МК в Питере». Чаще всего неофициально приобретают Toyota и BMW.

Как прогнозируют специалисты, китайские бренды в будущем еще сильнее укрепят позиции, а цены стабилизируются.

