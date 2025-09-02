Volkswagen готовит «зеленую» альтернативу T-Cross: первые изображения

Немецкая марка привезет на грядущий автосалон IAA Mobility 2025 в Мюнхене не только новый T-Roc. Также она покажет «предсерийный концепт» нового кроссовера начального уровня, который станет электрической альтернативой T-Cross и займет в линейке Volkswagen нишу на ступеньку ниже ID.4. Скетчами шоу-кара поделился в соцсетях главный дизайнер VW Андреас Миндт.

© Volkswagen

Кроссовер позиционируется как небольшой, но стиль дизайнерских зарисовок Volkswagen придает ему агрессивный вид за счет «раздутых» бамперов с диффузором сзади и огромных колесных дисков. Реальный автомобиль — скорее всего, и концепт-кар — будет выглядеть гораздо скромнее.

© Volkswagen

Ожидается, что серийная версия будет построена на упрощенном варианте платформы MEB Entry, которую она разделит с будущими «народными» хэтчбеками ID.Every1 и ID.2All. СМИ прочат электрокару как передне-, так и полноприводные модификации с одним и двумя моторами.

Производство нового «бюджетника» наладят на заводе в испанской Памплоне по соседству с топливными T-Cross и Taigo. Там же на конвейер встанет родственный SUV Epiq марки Skoda, который год назад дебютировал в статусе концепта.

Стоимость, вероятно, будет лежать в диапазоне от 25 тысяч до 30 тысяч евро, что равно 2,3–2,8 миллиона рублей.